Coronavirus, l'ultimo ramaio del cratere salernitano: "Paura e crisi economica fanno crollare le vendite" (Di martedì 20 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuccino – "Gente impaurita e guadagni dimezzati". Racconta così, le difficoltà di decine di commercianti ambulanti della Valle del Sele, il ramaio e venditore di Buccino, Mario Volpe. Un dramma economico e sociale di migliaia di ambulanti costretti a fare i conti con le piazze dei centri abitati semivuote nei piccoli paesi dell'entroterra campano e salernitano e la povertà economica delle famiglie. Difficoltà queste, aggravate dalla pandemia che sta portando con sé non solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella economica che grava su famiglie monoreddito, sui lavoratori precari e sui commercianti ambulanti. "Nei mesi scorsi, subito dopo il lockdown della fase 1 dell'emergenza covid- racconta Volpe, l'ultimo ...

