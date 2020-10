Coronavirus, l’Irlanda è il primo Paese Ue in lockdown: sei mesi di stop, aperte solo scuole e attività essenziali. Oms: «Oggi numeri alti per i mancati isolamenti dei contatti con i positivi» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Irlanda EPA/JOHANNA GERON Il premier irlandese Micheal MartinÈ l’Irlanda il primo Paese dell’Ue a imporre di nuovo un lockdown a livello nazionale per frenare la nuova ondata di Coronavirus. Il Taoseach, il primo ministro Micheal Martin, ha ordinato uno «stay at home» generale a partire dalla mezzanotte di domani 21 ottobre per sei settimane. Nonostante finora le restrizioni irlandesi fossero «tra le più rigide in Europa – ha detto Martin – sono necessarie ulteriori azioni». A partire dalla chiusura dai negozi non essenziali, sono coinvolti dalle chiusure al pubblico anche bar e ristoranti, ai quali è concesso solo il ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Irlanda EPA/JOHANNA GERON Il premier irlandese Micheal MartinÈ l’Irlanda ildell’Ue a imporre di nuovo una livello nazionale per frenare la nuova ondata di. Il Taoseach, ilministro Micheal Martin, ha ordinato uno «stay at home» generale a partire dalla mezzanotte di domani 21 ottobre per sei settimane. Nonostante finora le restrizioni irlandesi fossero «tra le più rigide in Europa – ha detto Martin – sono necessarie ulteriori azioni». A partire dalla chiusura dai negozi non, sono coinvolti dalle chiusure al pubblico anche bar e ristoranti, ai quali è concessoil ...

