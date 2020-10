Coronavirus, le ultime news dal Mondo: oltre un milione di contagi in Argentina, l’Irlanda primo Paese UE a tornare in lockdown (Di martedì 20 ottobre 2020) Hanno abbondantemente superato quota 40 milioni (40.348.737) i contagi totali di Coronavirus rilevati nel Mondo dall’inizio della pandemia: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.117.572, mentre le guarigioni sono 27.627.761. E’ salito a 220.110 il bilancio delle vittime del Covid-19 negli Stati Uniti, secondo la JHU. Il numero di contagiati si attesta a 8.212.767. Lo stato di New York si conferma il più colpito dal virus con 33.366 morti. Il Brasile ha rilevato un totale di 154.176 morti per Coronavirus, dopo averne registrati altri 271 nelle ultime 24 ore: lo riporta il Ministero della Salute. Il numero di casi confermati è ora pari a 5.250.727, dopo che nello stesso periodo sono state ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Hanno abbondantemente superato quota 40 milioni (40.348.737) itotali dirilevati neldall’inizio della pandemia: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 1.117.572, mentre le guarigioni sono 27.627.761. E’ salito a 220.110 il bilancio delle vittime del Covid-19 negli Stati Uniti, secondo la JHU. Il numero diati si attesta a 8.212.767. Lo stato di New York si conferma il più colpito dal virus con 33.366 morti. Il Brasile ha rilevato un totale di 154.176 morti per, dopo averne registrati altri 271 nelle24 ore: lo riporta il Ministero della Salute. Il numero di casi confermati è ora pari a 5.250.727, dopo che nello stesso periodo sono state ...

