Coronavirus | l’appello di Speranza | «La situazione è molto seria | state a casa Evitate gli spostamenti inutili»

Leggi su open.online

(Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)«La. Bisogna dire fino in fondo come stanno le cose». Non lasciano spazio all’immaginazione le parole del ministro della Salute, Roberto, ospite alla trasmissione Di martedì, condotta da Giovanni Floris, su La7. «La curva cresce. Serve uno sforzo in più da parte di ciascuno – ha detto il ministro -. Nelle prossime ore bisogna alzare il livello di attenzione. Ci sono attività essenziali, ma altre si possono spostare e rinviare».ha fatto capire come l’obiettivo principale di tutto il governo sia quello di evitare nella maniera più assoluta un nuovo lockdown che farebbe ripiombare l’Italia nel baratro ...