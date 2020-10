Coronavirus | l’annuncio di De Luca | “Coprifuoco dalle 23 di venerdi”

Leggi su chenews

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il Presidente della Regione Campania passa ad un livello successivo in quanto a misure di sicurezza, il coprifuoco dovrebbe scattare dal prossimo fine settimana. De(Facebook)Il Governatore della Campania, Vincenzo De, ha fatto sapere che per la sua regione chiederà lo stato di coprifuoco a partire dal prossimo venerdi,ore 23. In quel momento, tutto, ma proprio tutto resterà chiuso,attività commerciali ai trasporti, nulla si muoverà fino all’indomani. La misura conta di evitare inutili contagi nelle ore in cui la gente generalmente esce, e si trattiene in strada. Nello stesso momento dovrebbe poi esserci la riapertura delle scuole, questo sotto garanzia delle autorità sanitarie locali. Nel momento in cui non ci fossero determinati ...