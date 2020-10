Coronavirus | l’annuncio di Conte sul vaccino | «Arriverà per dicembre» Negli Usa si parla di «novembre» Tutti i candidati in corsa

Leggi su open.online

(Di martedì 20 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Sono settimane decisive per laalcontro il. Dopo le fasi sperimentali, e le prime scremature, alcunisembrano molto vicini ad avere i dati preliminari dei test, necessari per le prime richieste di approvazione. Prime dosi a, ha annunciato il premier Giuseppeche ha quindi aperto alla possibilità che ilarrivi già a fine 2020. Lo stesso destino dovrebbe avverarsi ancheUsa: si spera in una approvazione entro l’anno – Trumpaddirittura di-, mentre in Cina già si vocifera di una produzione di massa. «Se le ultime fasi di ...