Coronavirus: la Regione chiude i centri commerciali di sabato e domenica (Di martedì 20 ottobre 2020) Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, prende una decisione drastica per arginare l’aumento dei contagi nella Regione. Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus e le regioni iniziano a prendere autonomamente le prime decisioni drastiche per arginare il pericolo della seconda ondata. il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Chiederemo il coprifuoco, da venerdì alle 23 si chiude tutto”. Il Piemonte, invece, decide di chiudere i centri commerciali nei giorni di maggiore afflusso: sabato e domenica. “Entro questa sera – (martedì 20 ottobre ndr) firmerò una ordinanza che chiude i centri ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020) Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, prende una decisione drastica per arginare l’aumento dei contagi nella. Continua a salire la curva dei contagi dae le regioni iniziano a prendere autonomamente le prime decisioni drastiche per arginare il pericolo della seconda ondata. il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Chiederemo il coprifuoco, da venerdì alle 23 situtto”. Il Piemonte, invece, decide dire inei giorni di maggiore afflusso:. “Entro questa sera – (martedì 20 ottobre ndr) firmerò una ordinanza che...

Il coronavirus potrebbe diventare endemico e provocare epidemie ricorrenti nella specie umana. L'allarmante ipotesi è il risultato di uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli esper ...

Coronavirus Toscana 20 ottobre, 812 nuovi casi. Sono 36 i ricoveri in più in un giorno

Firenze, 20 ottobre 2020 - Sono 812 i nuovi casi di coronavirus in Toscana nelle ultime 24 ore tra lunedì 19 ottobre e martedì 20. Due i decessi, mentre ci sono 36 persone in più in ospedale a causa d ...

