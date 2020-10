Coronavirus, la Cina somministra i vaccini a 60 mila persone: 'Nessun effetto collaterale' (Di martedì 20 ottobre 2020) La Cina vanta 13 vaccini contro il Covid-19 in fase clinica di cui 4 giunti in fase 3, quella finale : le dosi somministrate finora hanno interessato 60.000 persone che non hanno segnalato effetti ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 20 ottobre 2020) Lavanta 13contro il Covid-19 in fase clinica di cui 4 giunti in fase 3, quella finale : le dosite finora hanno interessato 60.000che non hanno segnalato effetti ...

SkyTG24 : Cina, i super ricchi hanno guadagnato 1.500 miliardi di dollari durante la pandemia FOTO - RaiNews : #Coronavirus in #Cina. A Qingdao completati 11 milioni di test in 4 giorni: nessun positivo - petergomezblog : #Coronavirus, Inghilterra: “Più ricoveri per Covid-19 ora che a marzo”. Cina, tamponi a 9 milioni di abitanti in 5… - TerryEmpyre : RT @SkyTG24: Cina, i super ricchi hanno guadagnato 1.500 miliardi di dollari durante la pandemia FOTO - LPincia : RT @MariaLu91149151: Tiscali Notizie: Scoperto in Cina un coronavirus in grado di scatenare una nuova pandemia. -