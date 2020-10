Coronavirus: la Campania introduce limitazioni agli spostamenti tra province (Di martedì 20 ottobre 2020) Tra le misure che saranno comprese nell’ordinanza allo studio della Regione Campania per contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, è prevista anche “la limitazione degli spostamenti interprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”. Lo si apprende da una nota dell’Unita’ di Crisi regionale per l’emergenza Covid in Campania. “Sarà disposta l’istituzione della zona rossa nel Comune di Arzano (Napoli)”. E’ quanto si legge in una nota dell’unità di crisi della regione Campania che anticipa i contenuti dell’ordinanza firmata dal governatore De Luca e che sarà ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Tra le misure che saranno comprese nell’ordinanza allo studio della Regioneper contrastare assembramenti e ridurre comunque la mobilità, è prevista anche “la limitazione degliinterprovinciali, se non giustificati – previa autocertificazione – da motivi di lavoro, sanitari, scolastici, socio-assistenziali, approvvigionamento di beni essenziali”. Lo si apprende da una nota dell’Unita’ di Crisi regionale per l’emergenza Covid in. “Sarà disposta l’istituzione della zona rossa nel Comune di Arzano (Napoli)”. E’ quanto si legge in una nota dell’unità di crisi della regioneche anticipa i contenuti dell’ordinanza firmata dal governatore De Luca e che sarà ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,6% Regioni con i… - RaiNews : 'Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia'#coronavirus - Gaetanomast : RT @vi__enne: #Sovraccarico #20ottobre Solo pazienti positivi al coronavirus TI (allerta 30%) %occupazione >20% @Reg_Campania @RegioneUmbr… - CryAntonino : RT @emergency_live: Coronavirus, un grido d'allarme dal 118 Campania: “situazione grave, contagi stanno colpendo anche il nostro personale”… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus, Campania come la Lombardia: lockdown notturno alle 23, da venerdì. Ecco la mappa delle chiusure Il Sole 24 ORE Campania, Coronavirus. De Luca: “Chiesti 600 medici ne invieranno solo 50. Siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime”

Quindi siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla regione Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una visita al Covid ...

Più casi, sono meno gravi La situazione in regione non è come in primavera

Rispetto a marzo quadruplicati i tamponi in Fvg, ma scendono morti e ricoveri Tasso di contagio calato dall’8,6% al 3,44: in otto giorni media di 3.380 esami udine Da lunedì a lunedì, la ...

Quindi siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla regione Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una visita al Covid ...Rispetto a marzo quadruplicati i tamponi in Fvg, ma scendono morti e ricoveri Tasso di contagio calato dall’8,6% al 3,44: in otto giorni media di 3.380 esami udine Da lunedì a lunedì, la ...