Coronavirus Italia, bollettino del 20 ottobre: 10.874 nuovi casi su 144.737 tamponi (Di martedì 20 ottobre 2020) I nuovi contagi da Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.874, su 144.737 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano stati oltre 9mila a fronte di un numero più basso di tamponi (98.862). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 870, 73 in più del giorno precedente. Scende al 7,5% rispetto al 9,4% di ieri l'incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero complessivo di tamponi. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 ottobre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE).

