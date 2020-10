Coronavirus, Italia: 778 ricoveri in 24 ore, il bollettino (Di martedì 20 ottobre 2020) Tornano a salire i numeri dopo la giornata di ieri dove i contagi positivi in 24 ore non avevano raggiunto quota 10mila, come accade invece oggi. Sembra però che l’ago della bilancia sia sempre lo stesso: il numero di tamponi effettuato. Anche oggi infatti torna a salire dai circa 90mila di ieri per un totale oggi di 144.737 tamponi. Il bollettino del 20 ottobre con tutti gli aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Coronavirus: oltre 10mila nuovi contagi, verso misure più stringenti Sono 10.874 i nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi, 20 ottobre. Un numero più alto rispetto ai 9mila registrati ieri ma conforme alla curva della scorsa settimana. Preoccupa la situazione in Lombardia dove i contagi registrati in 24 ore si sono attestati a ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Tornano a salire i numeri dopo la giornata di ieri dove i contagi positivi in 24 ore non avevano raggiunto quota 10mila, come accade invece oggi. Sembra però che l’ago della bilancia sia sempre lo stesso: il numero di tamponi effettuato. Anche oggi infatti torna a salire dai circa 90mila di ieri per un totale oggi di 144.737 tamponi. Ildel 20 ottobre con tutti gli aggiornamenti sull’emergenzain: oltre 10mila nuovi contagi, verso misure più stringenti Sono 10.874 i nuovi positivi registrati neldi oggi, 20 ottobre. Un numero più alto rispetto ai 9mila registrati ieri ma conforme alla curva della scorsa settimana. Preoccupa la situazione in Lombardia dove i contagi registrati in 24 ore si sono attestati a ...

