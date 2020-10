Coronavirus, ipotesi coprifuoco anche in Liguria (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente della Liguria Toti sta valutando la possibilità di chiudere alcune vie di Genova per evitare un peggioramento della seconda ondata. Seconda ondata, Toti valuta chiusura di alcune vie e piazze a Genova su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) Il presidente dellaToti sta valutando la possibilità di chiudere alcune vie di Genova per evitare un peggioramento della seconda ondata. Seconda ondata, Toti valuta chiusura di alcune vie e piazze a Genova su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, ok di @robersperanza all'ipotesi di misure restrittive in #Lombardia. 'Lavoreremo insieme a Fontana… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Speranza: 'Ok all'ipotesi di misure restrittive in Lombardia' #lombardia - fanpage : Il ministro Speranza: “Ok a ipotesi misure più restrittive in Lombardia” - FabioDeGi : RT @rep_bari: Coronavirus, a Bari ipotesi coprifuoco per 'contenere Halloween': allo studio una nuova stretta [aggiornamento delle 14:33] h… - rep_bari : Coronavirus, a Bari ipotesi coprifuoco per 'contenere Halloween': allo studio una nuova stretta [aggiornamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ipotesi Coronavirus: sempre più casi a Genova, ipotesi coprifuoco in alcune zone GenovaToday Elezioni Olbia, una sindaca per la città: ipotesi Ramona Cherchi e Ivana Russu

Una donna forte, autorevole, caparbia, competente e innamorata di Olbia, capace di unire e di guidare una città fuori dalla crisi e dall’emergenza Covid-19. Ecco le indiscrezioni. Rumors sempre più ...

“Potremmo non liberarci mai del coronavirus”, lo studio choc pubblicato su Science

Il coronavirus potrebbe diventare endemico e provocare epidemie ricorrenti nella specie umana. L’allarmante ipotesi è il risultato di uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli ...

Una donna forte, autorevole, caparbia, competente e innamorata di Olbia, capace di unire e di guidare una città fuori dalla crisi e dall’emergenza Covid-19. Ecco le indiscrezioni. Rumors sempre più ...Il coronavirus potrebbe diventare endemico e provocare epidemie ricorrenti nella specie umana. L’allarmante ipotesi è il risultato di uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli ...