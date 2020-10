Coronavirus in Toscana: morti un uomo e una donna a Firenze e Livorno, oggi 20 ottobre. E 812 positivi (Di martedì 20 ottobre 2020) oggi, 20 ottobre, sono morte due persone, un uomo e una donna, a Firenze e Livorno, con età media di 86 anni. E 812 i nuovi casi di Covid-19. I nuovi casi segnano un +3,4 per cento: 407 interessano l'Asl Centro, 228 quella Nord Ovest e 177 la Sud est. Con 7.359 persone sottoposte ad esami (esclusi i tamponi di controllo) e 11.351 tamponi effettuati Leggi su firenzepost (Di martedì 20 ottobre 2020), 20, sono morte due persone, une una, a, con età media di 86 anni. E 812 i nuovi casi di Covid-19. I nuovi casi segnano un +3,4 per cento: 407 interessano l'Asl Centro, 228 quella Nord Ovest e 177 la Sud est. Con 7.359 persone sottoposte ad esami (esclusi i tamponi di controllo) e 11.351 tamponi effettuati

regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, 19 ottobre ?? 986 nuovi casi ?? 7.178 tamponi eseguiti ?? 511 ricoverati ?? 62 terapia i… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Tamponi e test rapidi, niente più code né attese. Con il numero di ricetta elettronica è poss… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,6% Regioni con i… - ElvanaBilalaj : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in #Toscana, #20ottobre ?? 812 nuovi casi ?? 11351 tamponi eseguiti ?? 547 ricoverati (+36 da ieri) ?? 7… - NoiTv : Coronavirus, 30 casi in provincia di Lucca; 812 in Toscana; due decessi - -