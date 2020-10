Coronavirus, in Lombardia scatta il coprifuoco. Scuola, il Piemonte valuta la stretta (Di martedì 20 ottobre 2020) Speranza dà l’ok alle richieste di Fontana: stop a negozi e spostamenti dalle 23 alle 5 . Nel weekend shopping vietato anche nei centri commerciali (esclusi solo gli alimentari) Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 20 ottobre 2020) Speranza dà l’ok alle richieste di Fontana: stop a negozi e spostamenti dalle 23 alle 5 . Nel weekend shopping vietato anche nei centri commerciali (esclusi solo gli alimentari)

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, La Lombardia chiede al governo il coprifuoco nella Regione dalle 23. Preoccupa la previsione che al 3… - fanpage : ??ULTIM'ORA, 'Stop a tutti gli spostamenti dalle 23 alle 5', quindi #coprifuoco. La richiesta della Regione Lombardia - Open_gol : I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. La riapertura dell’ospedale in Fiera Milano appare ine… - PaoloBersani : @ilfoglio_it @claudiocerasa @nzingaretti @ilmessaggeroit @tgrrailazio @romatoday @MediasetTgcom24 @rep_roma… - giovampierogma1 : Coronavirus, in Lombardia scatta il coprifuoco. Scuola, il Piemonte valuta la stretta -