Coronavirus | in Liguria didattica a distanza a rotazione da lunedì A Genova quattro aree “off limits” E a Roma e Torino stretta alla movida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) La seconda ondata ha convinto città e regioni, soprattutto quelle dove la curva negli ultimi giorni si è impennata più che in altre, a tornare a chiudere. Alcune Regioni, così come fatto già lunedì dLombardia, stanno chiedendo il consenso del ministro della Salute, Roberto Speranza, per “tutelarsi” in merito ad ulteriori strette e provvedimenti di zone rosse. L’idea è quella di una concertazione e della maggiore condivisione possibile su eventuali nuove misure da prendere, anche se a livello territoriale. “Per zone”, insomma. Per ora non si parla di lockdown esteso ma, grazie anche a quanto consentito dall’ultimo Dpcm, di chiusure restrittive e localizzate, come ha deciso di fare la Regione Piemonte, che renderà off limits nel fine settimana i centri commerciali non ...