Coronavirus, in Italia 10.874 nuovi casi in un giorno e 89 morti (Di martedì 20 ottobre 2020) In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.874 nuovi casi di Coronavirus , su 144.737 tamponi effettuati, lunedì 19 ottobre si erano registrati 9.338 contagi su 98.862 test,. In un giorno ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 20 ottobre 2020) Innelle ultime 24 ore si sono registrati 10.874di, su 144.737 tamponi effettuati, lunedì 19 ottobre si erano registrati 9.338 contagi su 98.862 test,. In unci ...

ilpost : L’Italia e lo “Scenario 3” della pandemia - Antonio_Tajani : Se si fosse utilizzato il #Mes l’Italia sarebbe in grado di affrontare la nuova emergenza #coronavirus con sanità e… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, controlli dei Nas in palestre e piscine in tutta Italia #coronavirus - quotidianodirg : Coronavirus, In Campania coprifuoco alle 23, riaprono elementari - MicheleVesch : RT @LucaGattuso: Oggi 10.874 positivi al #coronavirus in Italia con 144.737 tamponi. Fra poco tutti i dati e i grafici qui su Twitter. -