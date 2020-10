Coronavirus, in Gran Bretagna volontari sani saranno infettati per accelerare sul vaccino (Di martedì 20 ottobre 2020) Controverso esperimento in vista in Gran Bretagna, dove un gruppo di ricercatori pare stia pensando di infettare alcuni volontari sani con il virus del Covid-19 per accelerare lo sviluppo di un vaccino studiando la malattia fin dal secondo zero in cui questa fa breccia nell’organismo. I ricercatori pensano che possano essere ottenuti risultati ben più veloci rispetto alla ricerca standard: i volontari sani hanno tra i 18 e i 30 anni e in parte sono già stati reclutati. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Controverso esperimento in vista in, dove un gruppo di ricercatori pare stia pensando di infettare alcunicon il virus del Covid-19 perlo sviluppo di unstudiando la malattia fin dal secondo zero in cui questa fa breccia nell’organismo. I ricercatori pensano che possano essere ottenuti risultati ben più veloci rispetto alla ricerca standard: ihanno tra i 18 e i 30 anni e in parte sono già stati reclutati.

Ciò è stato attribuito ad un più diffuso uso delle mascherine e ad un maggiore rispetto dei divieti di assembramento. Oggi i ministri del gabinetto del coronavirus torneranno a discutere di un ...

Arcevia, 21 positivi al centro di accoglienza Alle Terrazze: ospiti e personale in quarantena

ma con la massima trasparenza l'Amministrazione Comunale comunica che presso il centro di accoglienza Alle Terrazze sono presenti 21 persone positive al Covid-19. Di questi solo uno è sintomatico.

Ciò è stato attribuito ad un più diffuso uso delle mascherine e ad un maggiore rispetto dei divieti di assembramento. Oggi i ministri del gabinetto del coronavirus torneranno a discutere di un ...ma con la massima trasparenza l’Amministrazione Comunale comunica che presso il centro di accoglienza Alle Terrazze sono presenti 21 persone positive al Covid-19. Di questi solo uno è sintomatico.