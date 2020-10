Coronavirus, in Germania 6.868 nuovi contagi. Oms: “Positivi in crescita? Errori nella quarantena”. Argentina, oltre 1 milione di casi (Di martedì 20 ottobre 2020) Arrivano quasi a 7mila anche nell’ultima giornata i nuovi casi di Coronavirus in Germania dove si puntano di nuovo gli occhi sulle capacità del sistema sanitario nazionale, uno dei pochi al mondo che ha mostrato una efficace tenuta durante la prima ondata della pandemia. Nei giorni scorsi la cancelliera Angela Merkel ha invitato tutti i tedeschi a “rimanere a casa”, mentre anche in tutta Europa continuano ad aumentare i contagi. Una crescita che secondo il direttore per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, è data dagli Errori nella quarantena delle persone esposte al Coronavirus perché bisognerebbe assicurarsi che “ogni contatto di un caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Arrivano quasi a 7mila anche nell’ultima giornata idiindove si puntano di nuovo gli occhi sulle capacità del sistema sanitario nazionale, uno dei pochi al mondo che ha mostrato una efficace tenuta durante la prima ondata della pandemia. Nei giorni scorsi la cancelliera Angela Merkel ha invitato tutti i tedeschi a “rimanere a casa”, mentre anche in tutta Europa continuano ad aumentare i. Unache secondo il direttore per le emergenze dell’Organizzazione mondiale della sanità, Michael Ryan, è data dagliquarantena delle persone esposte alperché bisognerebbe assicurarsi che “ogni contatto di un caso ...

L’inasprimento delle misure anti Covid 19 in Lombardia La decisione di imporre il coprifuoco ... La richiesta di rimanere a casa per il bene comune, in Germania è stato promulgato direttamente dalla ...

Germania: Merkel, fase "molto grave" a causa del Covid

A fronte del costante aumento dei contagi da coronavirus in Germania, la cancelliera Angela Merkel ha rivolto un appello ai cittadini affinché limitino i contatti sociali e rinuncino a viaggi. Merkel ...

