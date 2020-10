Coronavirus, in Francia oltre 20mila nuovi casi. Spagna valuta nuove restrizioni (Di martedì 20 ottobre 2020) S'alza l'allarme in tutto il mondo per la pandemia da Coronavirus . E mentre l' Argentina ha superato il milione di casi, l' Oms bacchetta l'Europa per la gestione delle quarantene. L' Irlanda primo ... Leggi su quotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) S'alza l'allarme in tutto il mondo per la pandemia da. E mentre l' Argentina ha superato il milione di, l' Oms bacchetta l'Europa per la gestione delle quarantene. L' Irlanda primo ...

SkyTG24 : Coronavirus mondo, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Italia ottava, ci sono Francia e Uk - fattoquotidiano : Coronavirus, la mappa europea del rischio: Francia, Spagna, Regno Unito e altri 14 Paesi sono “rossi”. L’Italia è a… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli: “Tra 15 giorni saremo come la Francia”. Locatelli: “Non ci sono elementi per prevedere un lockd… - Francesco_Riz : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 in #GranBretagna 21.330 nuovi casi in 24 ore. La #Francia registra 262 vittime. Monito Oms all'Europa:… - KiriBiri1 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 in #GranBretagna 21.330 nuovi casi in 24 ore. La #Francia registra 262 vittime. Monito Oms all'Europa:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus, Uk: oltre 18mila contagi. In Francia 13mila. Brigitte Macron in isolamento Il Fatto Quotidiano Uefa, cancellato l'Europeo U19: l'Italia va al Mondiale U20

Il calcio europeo continua a piegarsi al Covid 19. La Uefa ha deciso, per volontà del Comitato ... a qualificarsi saranno solo le prime 5 del ranking, ossia Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e ...

Covid: Francia, 20.468 contagi, impennata di vittime

(ANSA) - PARIGI, OCT 20 - Sono stati 20.468 i casi di posititivà al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia (con un lieve calo rispetto alla media della settimana scorsa), ma i decessi fanno ...

Il calcio europeo continua a piegarsi al Covid 19. La Uefa ha deciso, per volontà del Comitato ... a qualificarsi saranno solo le prime 5 del ranking, ossia Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e ...(ANSA) - PARIGI, OCT 20 - Sono stati 20.468 i casi di posititivà al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Francia (con un lieve calo rispetto alla media della settimana scorsa), ma i decessi fanno ...