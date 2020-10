Coronavirus in Campania, ospedali pieni: esauriti i posti letto Covid, partono le riconversioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Crescono i malati e aumenta sempre più la pressione sulla rete ospedaliera Covid in Campania: posti letto liberi col contagocce e unità di Rianimazione che iniziano a subire il... Leggi su ilmattino (Di martedì 20 ottobre 2020) Crescono i malati e aumenta sempre più la pressione sulla reteerainliberi col contagocce e unità di Rianimazione che iniziano a subire il...

RaiNews : In ospedale saranno ammesse solo urgenze non differibili e pazienti oncologici. Piano d'emergenza per 1.651 posti l… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,6% Regioni con i… - Open_gol : Coronavirus, il Tar della Campania respinge il ricorso contro la chiusura delle scuole: resta la didattica a distan… - Rodica17957578 : RT @dukana2: #Covid19 ??11.705 contagi??69 morti??Record casi in ??Lombardia, +2.975??#TornateLiberi con #Zangrillo - MarinoBruschini : RT @tg2rai: #Coronavirus, in #Campania forte aumento di positivi nonostante un minor numero di tamponi. Preoccupa la situazione posti lett… -