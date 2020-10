Coronavirus in Campania, i dati del 19 ottobre: 1312 nuovi positivi (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 19 ottobre dell’unità di Crisi regionale riporta 1.312 nuovi positivi su 10.205 tamponi effettuati. Anche oggi superati i mille positivi al Coronavirus in Campania in 24 ore. Sono, infatti, 1.312 i contagi di cui 67 sintomatici e 1.245 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 28.724. … Leggi su 2anews (Di martedì 20 ottobre 2020)in: il bollettino di ieri 19dell’unità di Crisi regionale riporta 1.312su 10.205 tamponi effettuati. Anche oggi superati i millealinin 24 ore. Sono, infatti, 1.312 i contagi di cui 67 sintomatici e 1.245 asintomatici facendo salire il totale, da inizio pandemia, a 28.724. …

