Coronavirus in Campania, De Luca: Da venerdì coprifuoco alle 23 (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus in Campania, scatta il coprifuoco. De Luca: “Si interrompono attività e mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio”. Anche in Campania scatta il coprifuoco per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’annuncio arriva direttamente dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. coprifuoco anche in Campania: “alle 23 da venerdì si chiude tutto” “Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi …. Volevamo partire dall’ultimo week end di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergenzain, scatta il. De: “Si interrompono attività e mobilità23 per contenere l’onda di contagio”. Anche inscatta ilper fronteggiare l’emergenza. L’annuncio arriva direttamente dal Presidente della RegioneVincenzo Deanche in: “23 da venerdì si chiude tutto” “Ci prepariamo a chiedere in giornata il. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi …. Volevamo partire dall’ultimo week end di ...

