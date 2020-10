Coronavirus in Campania, De Luca conferma i divieti fino al 13 novembre: la nuova ordinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Con l’ordinanza numero 81, il governatore conferma fino al 13 novembre tutti i divieti, a cominciare dall’asporto dopo le 21, per far fronte all’impennata di contagi da Coronavirus in Campania. nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per far fronte all’impennata di contagi da Covid-19. Il documento n.81 conferma le disposizioni … Leggi su 2anews (Di martedì 20 ottobre 2020) Con l’numero 81, il governatoreal 13tutti i, a cominciare dall’asporto dopo le 21, per far fronte all’impennata di contagi dainfirmata dal presidente della Regione, Vincenzo De, per far fronte all’impennata di contagi da Covid-19. Il documento n.81le disposizioni …

