Coronavirus in Campania, dallo stop alle attività commerciali al divieto di allontanamento dai Comuni: cosa c’è nell’ordinanza di De Luca (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Nel giorno in cui la Campania registra altri 1.312 contagi entra in vigore la nuova ordinanza del presidente Vincenzo De Luca. Tra le diverse misure per arginare il contagio da Coronavirus è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria e, per contrastare gli assembramenti, il governatore è ricorso alla riduzione della mobilità, ossia alla limitazione di tutti gli spostamenti. «Ai cittadini campani – si legge nell’ordinanza – è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania», a meno che non siano giustificati da un’autocertificazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 ottobre 2020), ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Nel giorno in cui laregistra altri 1.312 contagi entra in vigore la nuova ordinanza del presidente Vincenzo De. Tra le diverse misure per arginare il contagio daè confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e secondaria e, per contrastare gli assembramenti, il governatore è ricorso alla riduzione della mobilità, ossia alla limitazione di tutti gli spostamenti. «Ai cittadini campani – si legge nell’ordinanza – è fattodi spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della», a meno che non siano giustificati da un’autocertificazione ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 8,4% Regioni con i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, De Luca: da venerdì in Campania coprifuoco alle 23 #coronavirusitalia - RaiNews : 'Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia'#coronavirus - bassairpinia : Coronavirus. Le scuole elementari non verranno riaperte in Campania, bloccati gli spostamenti interprovinciali. L'o… - visco_gaetano : RT @Informa_Press: ?De Magistris vs De Luca? ?Il sindaco di Napoli si esprime sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Campania e parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, De Luca: "Lamorgese invia 100 militari in Campania"

Lo ha annunciato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, aggiungendo che "è un segno importante di attenzione da parte del ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal ...

Covid19, Spadafora scatenato

Da lunedì in Campania riaprono le scuole elementari ... I due erano ricoverati nello stesso ospedale a Milano per Covid-19. L'ex ministro di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, è positiva al Covid. L'ex ...

Lo ha annunciato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, aggiungendo che "è un segno importante di attenzione da parte del ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal ...Da lunedì in Campania riaprono le scuole elementari ... I due erano ricoverati nello stesso ospedale a Milano per Covid-19. L'ex ministro di Forza Italia, Nunzia De Girolamo, è positiva al Covid. L'ex ...