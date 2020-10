Coronavirus, in Campania calano i contagi (ma anche i tamponi): 1.312. Tra il 13 e il 19 ottobre 12 morti (Di martedì 20 ottobre 2020) Rallenta il numero dei positivi nelle ultime 24 ore in Campania (1.312, di cui 67 sintomatici e 1.245 asintomatici, rispetto ai 1.593 precedenti) ma in presenza di un calo dei tamponi (10.205 rispetto ai 12.695 precedenti). Questi i dati del bollettino dell’Unita’ di crisi regionale dal quale si apprende anche che ci sono stati 12 morti tra il 13 ed il 19 ottobre ma registrati ieri. I guariti del giorno sono 156. Il totale dei positivi e’ di 28.724 unita’, il totale dei tamponi è di 789.087. Il report dei posti letto complessivi indica in 91 quelli di terapia intensiva occupati (su 227 complessivi), in 946 quelli di degenza occupati (su 1.100 complessivi). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 ottobre 2020) Rallenta il numero dei positivi nelle ultime 24 ore in(1.312, di cui 67 sintomatici e 1.245 asintomatici, rispetto ai 1.593 precedenti) ma in presenza di un calo dei(10.205 rispetto ai 12.695 precedenti). Questi i dati del bollettino dell’Unita’ di crisi regionale dal quale si apprendeche ci sono stati 12tra il 13 ed il 19ma registrati ieri. I guariti del giorno sono 156. Il totale dei positivi e’ di 28.724 unita’, il totale deiè di 789.087. Il report dei posti letto complessivi indica in 91 quelli di terapia intensiva occupati (su 227 complessivi), in 946 quelli di degenza occupati (su 1.100 complessivi). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

