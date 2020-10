Coronavirus, in Campania arriva l’Esercito: Lamorgese invia 100 militari (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dopo il colloquio di ieri con il ministro dell’Interno Lamorgese, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l’invio immediato di 100 militari a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle ordinanze anti-Covid. E’ un segno importante di attenzione da parte del ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate”. Cosi’ il presidente ella Giunta regionale, Vincenzo De Luca.L'articolo Coronavirus, in Campania arriva l’Esercito: Lamorgese invia 100 militari MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Dopo il colloquio di ieri con il ministro dell’Interno, questa mattina lo stesso Ministro ha confermato l’invio immediato di 100a supporto dei controlli sul territorio e per il rispetto delle ordinanze anti-Covid. E’ un segno importante di attenzione da parte del ministro, che fa seguito agli impegni assunti e mantenuti dal commissario Arcuri. Ci auguriamo che anche dalla Protezione Civile nazionale vengano risposte efficaci e proporzionate alle esigenze evidenziate”. Cosi’ il presidente ella Giunta regionale, Vincenzo De Luca.L'articolo, inl’Esercito:100MeteoWeb.

