Coronavirus, il sindaco di Sesto San Giovanni: “Mancano controlli e tracciamento, ci manderanno l’esercito?” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Noi sindaci vorremmo capire al di là degli annunci del premier Conte quale saranno i fatti. Ci manderanno l’esercito o la polizia per presidiare le piazze?“: lo chiede il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano durante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia Tv. «Mancano completamente i controlli sui mezzi di trasporto – spiega ancora il sindaco di Sesto San Giovanni-. Da un lato Atm dice non fanno loro i controlli, ma chiedono l’intervento dei militari. Anche perché giustamente non possono fare sanzioni sul Dpcm. Sempre il solito problema, chi controlla?“. Mentre sul tracciamento dei contagi “c’è una grossa ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) “Noi sindaci vorremmo capire al di là degli annunci del premier Conte quale saranno i fatti. Cil’esercito o la polizia per presidiare le piazze?“: lo chiede ildiSan, Roberto Di Stefano durante la trasmissione Restart in onda su Cusano Italia Tv. «Mancano completamente isui mezzi di trasporto – spiega ancora ildiSan-. Da un lato Atm dice non fanno loro i, ma chiedono l’intervento dei militari. Anche perché giustamente non possono fare sanzioni sul Dpcm. Sempre il solito problema, chi controlla?“. Mentre suldei contagi “c’è una grossa ...

SkyTG24 : Covid Sicilia, positivo il neo sindaco di Misilmeri: chiude il Comune. DIRETTA - Tg3web : Coronavirus, è allarme in Lombardia dove nelle ultime 24 ore i casi sono raddoppiati. Preoccupa Milano. Il presiden… - giannettimarco : RT @domanigiornale: Il sindaco di #Napoli Luigi #DeMagistris attacca, in un’intervista a La Stampa, l’ultimo dpcm emanato del presidente de… - ilgiornalelocal : #Coronavirus a #Cicciano, altri 9 casi positivi Il sindaco sta per prendere una decisione - domanigiornale : Il sindaco di #Napoli Luigi #DeMagistris attacca, in un’intervista a La Stampa, l’ultimo dpcm emanato del president… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, il sindaco: “non vanifichiamo gli sforzi, i commercianti si responsabilizzino” Siena News Monteparano, il sindaco positivo al Covid

Positivo al Covid-19 il sindaco di Monteparano Giuseppe Grassi. A comunicarlo lo stesso primo cittadino: “Comunico che ho appena saputo di essere positivo al Covid-19. Sono in isolamento già da sabato ...

Pompei, impennata di contagiati: altri 18

Sono aumentati di altre 18 unità i casi di contagio da Coronavirus a Pompei. L’annuncio è stato dato dal sindaco Carmine Lo Sapio dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell’Asl. Attualmente ...

Positivo al Covid-19 il sindaco di Monteparano Giuseppe Grassi. A comunicarlo lo stesso primo cittadino: “Comunico che ho appena saputo di essere positivo al Covid-19. Sono in isolamento già da sabato ...Sono aumentati di altre 18 unità i casi di contagio da Coronavirus a Pompei. L’annuncio è stato dato dal sindaco Carmine Lo Sapio dopo aver ricevuto la comunicazione da parte dell’Asl. Attualmente ...