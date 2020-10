Coronavirus | il primo Ministro irlandese annuncia il nuovo lockdown Le misure restrittive partiranno dalla mezzanotte del 21 ottobre

(Di martedì 20 ottobre 2020) “Sebbene abbiamo rallentato la diffusione del virus, ciò non è stato sufficiente e ora sono necessarie ulteriori azioni. Il governo ha stabilito che i segnali di un peggioramento nelle prossime settimane, sono ora troppo forti. Pertanto, per un periodo di sei settimane,di mercoledì sera, l’intero paese si sposterà al livello 5 del piano di convivenza con il Covid-19“. Così Michael Martin,, durante un videomessaggio alla nazione. “E’ opinione del governo, supportato dal consiglio del NPHET, che le nostre scuole e i servizi di assistenza all’infanzia debbano rimanere aperti. Ciò é necessario perché non possiamo e non vogliamo che il futuro dei nostri figli sia ...

Viene da pensare che la legge del contrappasso esista davvero. Il primo locale della provincia di Padova multato per aver servito ai tavoli oltre la mezzanotte è il «Bar Caffetteria Covid-19 Pub» di B ...Per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, la Campania è arrivata ad un punto di non ritorno e per questo non ha altra strada che il lockdown.