Coronavirus: il Piemonte chiude i centri commerciali nel weekend (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Piemonte chiude nel fine settimana i centri commerciali. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio. “Entro questa sera firmerò una ordinanza che chiude i centri commerciali non alimentari su tutto il territorio regionale”, dice ai microfoni della trasmissione Tagadà, su La7. “Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità“. La chiusura dei centri commerciali nel weekend è una “misura anti-assembramento molto forte”, sostiene il governatore Cirio, convinto di avere messo in campo in Piemonte “misure di grande rigore“, perché “quando si è prudenti non si sbaglia mai”. Al ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilnel fine settimana i. Lo rende noto il governatore Alberto Cirio. “Entro questa sera firmerò una ordinanza chenon alimentari su tutto il territorio regionale”, dice ai microfoni della trasmissione Tagadà, su La7. “Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità“. La chiusura deinelè una “misura anti-assembramento molto forte”, sostiene il governatore Cirio, convinto di avere messo in campo in“misure di grande rigore“, perché “quando si è prudenti non si sbaglia mai”. Al ...

