Coronavirus, il governatore De Luca: in Campania "da venerdì coprifuoco alle 23, ad lunedì riaprono le scuole elementari" (Di martedì 20 ottobre 2020) "Ci prepariamo a chiedere in giornata il coprifuoco. Il blocco di tutte attività e della mobilità da questo fine settimana in poi": lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. "Volevamo partire dall'ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l'onda di contagio. alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia". "Autorizziamo da subito progetti speciali scolastici per bambini disabili e autistici e da lunedì anche le attività delle scuole elementari," ha affermato De Luca nel corso della sua visita al covid ...

