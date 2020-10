Coronavirus | Giulia Grillo | ' troppo alto prezzo remdesivir | nuova negoziazione'

Giulia_Giunta : RT @CriticaScient: La questione è molto importante: finora abbiamo messo nello stesso calderone le due cose? - marco_box : Complimenti agli idioti e soprattutto alla grande utilità delle forze dell'ordine. Avere degli spettatori passivi i… - TRIESTEALLNEWS : Coronavirus: la situazione in Friuli Venezia Giulia - - matteo_rivi : Pazzesco, questo virus sta falcidiando la popolazione del Friuli-Venezia Giulia. Oggi sono morti ben due ultranovan… - tabletquotidia2 : #coronavirus : TRE CASI NELLE RSA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giulia

Vvox

per il trattamento di Covid-19. A rivolgerla è stata Giulia Grillo, ex ministro della Salute e deputata M5s, spiegando che "se i dati raccolti attraverso atti ufficiali del Parlamento europeo e ...A darne comunicazione è stato il vicegovernatore del Friuli Venezia-Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi ... LEGGI ANCHE: I focolai di coronavirus in Italia sono più di 4 mila: dove sono ...