Coronavirus, Gimbe: "Misure troppo deboli rispetto all'avanzata del contagio. Inseguire il virus spingerà il Paese verso il lockdown" (Di martedì 20 ottobre 2020) Le misure introdotte sono "troppo deboli" rispetto alla "rapida impennata" della curva epidemica. Quindi gli effetti saranno "neutralizzati" dalla vertiginosa crescita dei casi. La Fondazione Gimbe avvisa sul rischio delle prossime settimane e spiega che "davanti a una curva del contagio che s'impenna ogni giorno di più e ospedali che si riempiono inesorabilmente", come "in un déjà-vu" il governo "introduce ulteriori misure restrittive nel tentativo di frenare l'epidemia". Insufficienti, a loro avviso: "La necessità di emanare due Dpcm in una settimana – afferma Nino Cartabellotta, il presidente di Gimbe – conferma che il contenimento della seconda ondata ...

