Coronavirus: Fontana, 'al via test antigenici rapidi nelle scuole' (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "E' iniziata, in alcune scuole di Milano e dei territori di riferimento delle Ats della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponi antigenici rapidi il cui esito si ottiene in circa 15 minuti. L'obiettivo è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - "E' iniziata, in alcunedi Milano e dei territori di riferimento delle Ats della Brianza e Insubria, la sperimentazione dei tamponiil cui esito si ottiene in circa 15 minuti. L'obiettivo è quello di individuare e isolare velocemente tutti i potenziali casi positivi in una fase di particolare incremento della diffusione dei contagi". Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio

Open_gol : I posti letto in terapia intensiva in Lombardia sono finiti. La riapertura dell’ospedale in Fiera Milano appare ine… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'Coprifuoco soluzione migliore, presa da altri paesi'. DIRETTA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Fontana: ospedale Fiera pronto entro pochi giorni #attiliofontana - Bimbamixx : RT @antieuropeistaa: Coprifuoco dalle 23 alle 5 Ecco una rara foto del vairus che si aggira di notte.... 'Only a woman can break his spell,… - Vincenz86532738 : RT @MickLausonia: #Fedez . SIGNORE GESU’ FIGLIO DI DIO ti preghiamo abbi pieta’ di loro. Come disse la Beata Emmerick si mostrano come agne… -