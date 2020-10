Coronavirus: Fontana, 'al via test antigenici rapidi nelle scuole' (2) (Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) - Questa sperimentazione, in particolare, coinvolge per la città di Milano 14 istituti scolastici ed è condotta dal personale della Clinica pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco diretta dal prof. Gian Felice Zuccotti in collaborazione con Ats Milano, l'Università degli studi di Milano e con il Supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto di Ats Brianza riguarda gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola (scuole dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno), il personale docente/non docente afferente alle scuole di ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell'infanzia con manifestazione di sintomi a scuola o in ambito domiciliare (scuole dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno). "Il ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) (Adnkronos) - Questa sperimentazione, in particolare, coinvolge per la città di Milano 14 istituti scolastici ed è condotta dal personale della Clinica pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco diretta dal prof. Gian Felice Zuccotti in collaborazione con Ats Milano, l'Università degli studi di Milano e con il Supporto dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il progetto di Ats Brianza riguarda gli studenti dellesecondarie di primo e secondo grado con manifestazione di sintomi a scuola (dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno), il personale docente/non docente afferente alledi ogni ordine e grado e ai servizi educativi dell'infanzia con manifestazione di sintomi a scuola o in ambito domiciliare (dei Comuni di Carate Brianza, Besana Brianza e Seregno). "Il ...

