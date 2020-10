Coronavirus: finestre aperte in classe disperdono fino al 70% del virus (Di martedì 20 ottobre 2020) finestre aperte per disperdere fino al 70% delle particelle di virus e schermi protettivi davanti ai banchi per rallentarne la diffusione: cosi’ i fisici hanno calcolato come ridurre la circolazione del nuovo Coronavirus a scuola, all’interno delle classi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Physics of Fluids, si deve ai fisici dell’Universita’ americana del Nuovo Messico. Lo studio del trasporto di aerosol e goccioline di saliva all’interno degli ambienti chiusi puo’ aiutare a stabilire misure efficaci per contrastarne la diffusione del virus Sars-CoV-2. Uno degli ambienti piu’ importanti per acquisire una rapida comprensione della diffusione delle particelle del virus, rilevano gli autori, e’ ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)per disperdereal 70% delle particelle die schermi protettivi davanti ai banchi per rallentarne la diffusione: cosi’ i fisici hanno calcolato come ridurre la circolazione del nuovoa scuola, all’interno delle classi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Physics of Fluids, si deve ai fisici dell’Universita’ americana del Nuovo Messico. Lo studio del trasporto di aerosol e goccioline di saliva all’interno degli ambienti chiusi puo’ aiutare a stabilire misure efficaci per contrastarne la diffusione delSars-CoV-2. Uno degli ambienti piu’ importanti per acquisire una rapida comprensione della diffusione delle particelle del, rilevano gli autori, e’ ...

