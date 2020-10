Coronavirus: Fdi, ‘perplessità su Regione Lombardia’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) – ‘Fratelli d’Italia ha diverse perplessità sulle proposte uscite ieri dalla riunione in Regione sulle misure di contrasto al Covid. Ci sembra che si stia seguendo troppo da vicino quelle linee guida già espresse dal Governo, che noi abbiamo criticato e considerato poco utili. Così come ci sembra che non sia stato adeguatamente trattato quello che noi riteniamo uno dei nodi più importanti da sciogliere: il trasporto pubblico”. Lo dichiarano per Fratelli d’Italia la coordinatrice regionale, Daniela Santanché, il capodelegazione Riccardo De Corato, che fa prte della giunta regionale, e il capogruppo Franco Lucente, in accordo con gli assessori e i consiglieri del gruppo.L'articolo Coronavirus: Fdi, ‘perplessità su Regione ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) – ‘Fratelli d’Italia ha diverse perplessità sulle proposte uscite ieri dalla riunione insulle misure di contrasto al Covid. Ci sembra che si stia seguendo troppo da vicino quelle linee guida già espresse dal Governo, che noi abbiamo criticato e considerato poco utili. Così come ci sembra che non sia stato adeguatamente trattato quello che noi riteniamo uno dei nodi più importanti da sciogliere: il trasporto pubblico”. Lo dichiarano per Fratelli d’Italia la coordinatrice regionale, Daniela Santanché, il capodelegazione Riccardo De Corato, che fa prte della giunta regionale, e il capogruppo Franco Lucente, in accordo con gli assessori e i consiglieri del gruppo.L'articolo: Fdi, ‘perplessità su...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia ha diverse perplessità sulle proposte uscite ieri dalla riunione in Regione sulle misure di contrasto al Covid. Ci sembra che si stia seguendo troppo ...

Tagliaferri (FdI) “Sostenere Taxi e Ncc”

"Attivarsi immediatamente per supportare il settore del trasporto pubblico non di linea che, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, è stato fortemente ...

