Coronavirus: domani informativa Conte alle Camere su Dpcm (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà domani alle 16.15 al Senato sulle ulteriori iniziative adottate dal governo con il nuovo Dpcm relativo all'emergenza epidemiologica. Giovedì, alle ore 10, il premier sarà alla Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe, sarà16.15 al Senato sulle ulteriori iniziative adottate dal governo con il nuovorelativo all'emergenza epidemiologica. Giovedì,ore 10, il premier sarà alla Camera dei deputati.

MADDALONI – Quattro dipendenti e un assessore positivi dopo lo screening, il sindaco chiude il Comune fino a venerdì

19:06:11 Il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo ha disposto la chiusura del Comune di Maddaloni per la sanificazione da domani a venerdì ... sono cinque i positivi al Coronavirus emersi. Si tratta ...

Covid, positivo all’ospedale di Crotone: reparto chiuso

Otto nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati registrati oggi nel territorio ... di presidio dopo le attività di sanificazione verrà riaperto nella giornata di domani”.

