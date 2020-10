Coronavirus: D’Incà, ‘sì a voto a distanza per parlamentari in quarantena’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Favorevole a voto a distanza per parlamentari in quarantena, soltanto in questo periodo di emergenza”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D’Incà, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.L'articolo Coronavirus: D’Incà, ‘sì a voto a distanza per parlamentari in quarantena’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Favorevole aperin quarantena, soltanto in questo periodo di emergenza”. Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D’Incà, ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.L'articolo: D’Incà, ‘sì aperin quarantena’ CalcioWeb.

