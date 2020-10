Coronavirus, De Luca chiede il coprifuoco in Campania dalle 23 (Di martedì 20 ottobre 2020) NAPOLI – “Da questo venerdì si chiude tutto alle 23 anche in Campania, così come è stato chiesto in Lombardia”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita al nuovo Covid residence dell’ospedale del Mare di Napoli. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) NAPOLI – “Da questo venerdì si chiude tutto alle 23 anche in Campania, così come è stato chiesto in Lombardia”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita al nuovo Covid residence dell’ospedale del Mare di Napoli.

