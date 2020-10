Coronavirus, da ieri 10.874 contagi con 144.737 tamponi. Sono 89 i morti (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.874, rilevati sulla base di 144.737 tamponi, 89 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.705. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 10.874, rilevati sulla base di 144.737 tamponi, 89 i deceduti. Il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza e’ di 36.705.

