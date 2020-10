Coronavirus, Crisanti: “Il Governo non ha ascoltato il mio piano. Chiusure evitabili” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il piano di Crisanti inascoltato dal Governo. Le indicazioni del microbiologo: “400mila tamponi al giorno”. ROMA – Il piano di Crisanti inascoltato dal Governo. L’aumento dei contagi in Italia ha portato il microbiologo a rendere nota la strategia presentata alla maggioranza per contenere l’epidemia. “L’obiettivo – si legge nell’articolo scritto dallo stesso esperto sul sito Lettera150 e riportato dal Corriere della Sera – era quello di dotare l’Italia di un sistema di sorveglianza attiva in grado di bloccare sul nascere i focolai di trasmissione. Il piano, nella forma di una bozza preliminare, delineava la dinamica di trasmissione del virus e i fattori che ne ... Leggi su newsmondo (Di martedì 20 ottobre 2020) Ildiindal. Le indicazioni del microbiologo: “400mila tamponi al giorno”. ROMA – Ildiindal. L’aumento dei contagi in Italia ha portato il microbiologo a rendere nota la strategia presentata alla maggioranza per contenere l’epidemia. “L’obiettivo – si legge nell’articolo scritto dallo stesso esperto sul sito Lettera150 e riportato dal Corriere della Sera – era quello di dotare l’Italia di un sistema di sorveglianza attiva in grado di bloccare sul nascere i focolai di trasmissione. Il, nella forma di una bozza preliminare, delineava la dinamica di trasmissione del virus e i fattori che ne ...

