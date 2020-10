(Di martedì 20 ottobre 2020)laperlezioni e. Il coprifuoco? Male non fa, purtroppo non pi tempo di stare davanti ai locali e frequentare luoghi affollati, ma di limitare i contatti ...

petergomezblog : Coronavirus, Crisanti: “Ottimista quando ho detto lockdown a Natale”. E Galli: “Tagliare il superfluo, a Milano ser… - Corriere : Crisanti: «In Italia si è sbriciolato il sistema di controllo sul virus» - RaiNews : La nuova fase dell'epidemia. 'Tra 15 giorni si rischiano oltre 10mila casi' #Crisanti #Studio24 - orizzontescuola : Coronavirus, Crisanti: “Giusto bloccare la movida per salvare scuola e lavoro” - fellina90 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, Crisanti: «Abbiamo creduto alle favole: persi cinque mesi di vantaggio sul virus» «I responsabili di quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Crisanti

esse diventeranno sempre più elevate nelle prossime settimane con l’aumento incontrollato della massa critica di soggetti portatori del coronavirus». Secondo le sue previsioni allora anche gli ...«Giusto bloccare la movida per salvare lezioni e lavoro». Il coprifuoco? «Male non fa, purtroppo non è più tempo di stare davanti ai locali e frequentare ...