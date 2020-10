Coronavirus | coprifuoco dalle 23 | per uscire serve l’autocertificazione

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre peggiora la situazione dei contagi dain tutto il territorio nazionale, alcune regioni decidono di correre ai ripari con misure straordinarie, come Lombardia e Campania, ed il governo ha già dato il suo benestare ai nuovi provvedimenti che prevedono unserale ed un conseguente lockdown notturno. Lombardia: lockdown notturno ed autocertificazione La Lombardia è stata la Regione più flagellata dalnella crisi di marzo-aprile, ed il numero dei contagi potrebbe arrivare, secondo il Cos, a 4mila ricoverati e 600 pazienti in terapia intensiva al 31 ottobre. Per questo motivo il governatore Fontana, insieme ai sindaci ed ai capigruppo, ha deciso di fermare gli spostamenti notturni e le attività23, a partire da giovedì 22 ottobre. Per chi ...