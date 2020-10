Coronavirus: Conte, 'su Piano Italia per Recovery chiederemo presto avallo Camere' (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it.

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - fracogoni : RT @LaStampa: Il mister: «Non è certo togliendo il pallone ai più piccoli che si contengono i contagi da coronavirus». - Michele_Anzaldi : Guido Bertolaso a capo della task force contro il coronavirus. Il renziano Anzaldi contro Conte: 'Dovrebbe dimetter… -