Coronavirus | Conte | ' su Piano Italia per Recovery chiederemo presto avallo Camere'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Sul Piano Italiano di resilienza, per accedere ai fondi del Recovery fund, "ora siamo nel vivo della fase progettuale, lavoreremo al fianco degli sherpa, dobbiamo evitare di parcellizzare i progetti, dobbiamo aggregare iniziative. Informeremo il Parlamento costantemente e poi, tra qualche settimana, torneremo a chiedere l'avallo del Parlamento" sul Piano Italia, "che non deve essere il Piano del governo ma il Piano della comunità nazionale, il che lo renderà più forte ed efficace". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di Dialogo Italia-Spagna.

