Coronavirus | Conte | ‘struttura ad hoc per piano Italia | no ritardi’

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Sul piano di resilienza dell'Italia, per accedere ai fondi del Recovery plan, serve "una struttura normativa ad hoc o rischieremo di non riuscire a rispettare il serrato cronoprogramma. Una struttura governativa apposita per offrire una corsia privilegiata al piano e garantire un costante monitoraggio che ci consenta di poter intervenire" in caso di bisogno. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna.

