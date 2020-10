Coronavirus: Conte, 'risposta rapida ed efficace impegno morale' (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Una risposta rapida ed efficace tanto sul piano sanitario quanto su quello economico è per noi un obbligo morale verso le decine di migliaia di vittime del Covid". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Unaedtanto sul piano sanitario quanto su quello economico è per noi un obbligoverso le decine di migliaia di vittime del Covid". Così il presidente del Consiglio Giuseppe, in conferenza stampa congiunta con il premier spagnolo Pedro Sanchez.

