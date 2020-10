Coronavirus, Conte: “Prime dosi di vaccino a inizio Dicembre” (Di martedì 20 ottobre 2020) Già all’inizio di Dicembre, secondo Giuseppe Conte, avremo le prime dosi contro il Coronavirus. A Novembre i dati della sperimentazione Si avvicina il momento fatidico. Sarà possibile ritornare a sperare in un futuro roseo? La risposta starà tutta nel vaccino contro il Coronavirus. La fine della sperimentazione dell’antidoto è prevista ad Oxford per fine Ottobre. Una manciata di impianti hanno già avviato i test per le prime dosi e per la produzione del farmaco. Anche Giuseppe Conte, premier dell’Italia, naturalmente interessato agli sviluppi della vicenda, ha annunciato a tutti le tempistiche della sperimentazione. Il primo ministro spera che arrivino per Novembre/Dicembre. “Se le ultime fasi ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) Già all’di Dicembre, secondo Giuseppe, avremo le primecontro il. A Novembre i dati della sperimentazione Si avvicina il momento fatidico. Sarà possibile ritornare a sperare in un futuro roseo? La risposta starà tutta nelcontro il. La fine della sperimentazione dell’antidoto è prevista ad Oxford per fine Ottobre. Una manciata di impianti hanno già avviato i test per le primee per la produzione del farmaco. Anche Giuseppe, premier dell’Italia, naturalmente interessato agli sviluppi della vicenda, ha annunciato a tutti le tempistiche della sperimentazione. Il primo ministro spera che arrivino per Novembre/Dicembre. “Se le ultime fasi ...

