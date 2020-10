Coronavirus, Conte: “Prime dosi del vaccino a dicembre” (Di martedì 20 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte fa un annuncio importante: “Le prime dosi del vaccino potrebbero essere pronte a dicembre”. Intanto in Lombardia la situazione è fuori controllo. Continua a preoccupare la… Questo articolo Coronavirus, Conte: “Prime dosi del vaccino a dicembre” è stato pubblicato per la prima volta da Marina Forte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 20 ottobre 2020) Il premier Giuseppefa un annuncio importante: “Le primedelpotrebbero essere pronte a dicembre”. Intanto in Lombardia la situazione è fuori controllo. Continua a preoccupare la… Questo articolo: “Primedela dicembre” è stato pubblicato per la prima volta da Marina Forte su BlogLive.it.

