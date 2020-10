Coronavirus, Conte e la passione per il calcio: l’orario della conferenza stampa dell’ultimo Dpcm scelto in base a Roma-Benevento? (Di martedì 20 ottobre 2020) Giuseppe Conte riceve critiche ogni giorno, in particolar modo durante l’emergenza Coronavirus. L’ultimo, simpatico, attacco al Premier arriva da Selvaggia Lucarelli. La famosa giornalista italiana con una battuta ha messo la pulce nell’orecchio a tutti gli italiani: “Ma Giuseppe Conte voleva vedere la fine di Roma-Benevento?”. Il riferimento della giornalista è all’orario scelto dal Premier per la conferenza stampa di domenica scorsa per annunciare le nuove norme anti-covid del nuovo Dpcm. Il vertice tra Conte e i i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo è terminato intorno alle 20.00, ma il Premier si è presentato in diretta ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Giuseppericeve critiche ogni giorno, in particolar modo durante l’emergenza. L’ultimo, simpatico, attacco al Premier arriva da Selvaggia Lucarelli. La famosa giornalista italiana con una battuta ha messo la pulce nell’orecchio a tutti gli italiani: “Ma Giuseppevoleva vedere la fine di?”. Il riferimentogiornalista è all’orariodal Premier per ladi domenica scorsa per annunciare le nuove norme anti-covid del nuovo. Il vertice trae i i capidelegazioni dei partiti che sostengono il Governo è terminato intorno alle 20.00, ma il Premier si è presentato in diretta ...

